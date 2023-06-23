Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, İstanbul temsilcisi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"RESMİ SÖZLEŞME İMZALADIK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık" dedi.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını terletti.