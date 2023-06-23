Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, İstanbul temsilcisi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık" dedi.
Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını terletti.
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