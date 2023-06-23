Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı

23.06.2023 22:27

Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını terletti.

Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, İstanbul temsilcisi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"RESMİ SÖZLEŞME İMZALADIK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık" dedi.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını terletti.

YORUMLAR
500

Caner Erkin, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
22:27 Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı
22:26 FBI'ın gizli kara listesi basına sızdı: İsimlerin yüzde 99'u Müslüman
22:23 Yeni takım bulması uzun sürmedi! Caner Erkin, İstanbul ekibine imzayı attı
22:22 Gizli FBI "kara listesi"ni hackerlar ortaya çıkardı! Yüzde 99'u Müslümanlardan oluşuyor
22:19 İYİ Parti, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın iddialarını yalanladı
22:15 "Mansur Yavaş, Akşener'e kazık attı" demişti! İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın bomba iddiasına yalanlama
22:18 AK Parti'de İstanbul adaylığı için isim sayısı azaldı
22:14 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Kulislerde konuşulan isim sayısı 3'e düştü
21:50 UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
21:45 Verilen ceza belli oldu! UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 22:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Caner Erkin, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement