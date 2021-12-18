Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse, Dilara Mardine ile dünyaevine girdi.
Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Suudi Arabistan'ı 3-2 yendikleri maçın ardından canlı yayında evlenme teklifi yapmıştı.
Kruse formasını çıkararak, Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' tişörtüyle kız arkadaşına seslenmişti.
Almanya'da hayatlarını birleştiren ikili, sosyal medyadan düğünle ilgili tek bir kare paylaştı. Bu fotoğrafı A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz da beğendi.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi - Son Dakika Spor