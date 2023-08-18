Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti - Son Dakika

Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:47

Cardiff City, Trabzonspor ile yollarını ayıran Manolis Siopis'i renklerine bağladı. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, Yunan futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cardiff City, Trabzonspor ile yollarını ayıran Manolis Siopis'i renklerine bağladı. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, Yunan futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"TARAFTARLAR ONU SEVECEK"

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Erol Bulut, "Normalde Manolis gibi bir oyuncuyu almaya çalıştığınızda alamazsınız. Böyle bir futbolcuyu almak gerçekten zor. Onu Alanyaspor'a getirmiştim ve Trabzonspor'a giderek büyük bir adım attı. Serbest olduğunu görünce kendisiyle iletişime geçtik. Gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Takım için mücadele edecek bir savaşçı. Taraftarlar onu sevecek. Son yıllarda teknik becerilerini de artırdı." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR ARKADAŞIM"

Siopis ise Erol Bulut'u çok iyi tanıdığını belirterek "Daha önce birlikte çalıştık. İkimiz de her zaman kazanmak istiyoruz. Takımda Dimitrios Goutas'ı çok iyi tanıyorum. İyi bir arkadaşım ve çok iyi bir oyuncu. Umarım takımın hedeflere ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Stadı gördüm. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler." yorumunu yaptı.

SIOPIS'İN SÖZLEŞMESİ BU HAFTA FESHEDİLMİŞTİ

Ülkesinde Olympiakos, Platanias, Panionios ve Aris formaları giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra Alanyaspor ve Trabzonspor'da oynadı. Bordo-mavili formayla iki sezonda 77 maça çıkan Siopis'in sözleşmesi bu hafta feshedilmişti.

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Son Dakika Spor Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti - Son Dakika
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