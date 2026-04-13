Çaykur Rizespor 2-1 Kazandı

13.04.2026 23:40
Teknik direktör Uçar, son 7 maçta 5 galibiyetle 8. sıraya yükseldiklerini açıkladı.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geriden gelerek 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibarıyla 8'inci sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Uçar ayrıca, maç sonu istifa eden Burak Yılmaz için de üzgün olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep FK'nın Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanlarından puan çıkaran, iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek sözlerine başlayan Recep Uçar, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan deplasmanda puan almış bir takım. İyi savunma yapan, özellikle merkezi çok iyi kapatan, etkili geçiş hücumları deneyen, kaliteli oyunculardan kurulu, iyi bir teknik adam takımı. Dolayısıyla zor olacağını biliyorduk. Çok fazla hazırlanma vaktimiz de yoktu. Taktiksel anlamda sadece bir gün hazırlanabildiğimiz bir maçtı, kalan vakti dinlenmeye ve rejenerasyona ayırdık" diye konuştu.

'SKORU TUTMAK ADINA YAPTIĞIMIZ DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI KAZANDIK'

İkinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklere değinen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı aslında oyunu kontrol eden bizdik. Ama rakip çok agresif, sert durdu. Merkezi 5-3-2 şeklinde çok sert kapattılar. Oyunu ısrarla kenarlara alıp delmeye çalıştığımız, zaman zaman yön değiştirerek oynadığımız ancak üretkenlik anlamında çok başarılı olamadığımız bir devreyi geride bıraktık. Ara ara geçişler yedik ve onlara nispeten iyi cevaplar verdik. Kalemize gelen ilk top, frikik sonrası yediğimiz gol oldu. Genel anlamda onların iyi savunduğu, bizim de çok üretemediğimiz bir ilk yarıydı.İkinci yarı devre arasında içeride oyuncularımızla teknik ve taktik anlamda konuştuk. Oyunu biraz daha hızlı oynayıp, oyunun yönünü değiştirerek kenarlara daha çabuk inip üretkenlik sağlamaya çalıştık. Nitekim pozisyonlar da bulduk. Nitekim 79'uncu dakikada korner organizasyonuyla Laçi'nin golü, hemen bir dakika sonrasında ise Halil'in inanılmaz bir dönüşü sonrası yaptığı şutta Ali Sowe'un tamamladığı topla öne geçtik. Hatta skor 1-1'ken kazanmak uğruna daha da risk alıp değişiklik yapmaya hazırlandığımız anda ikinci golü bulduk. Sonraki bölümde de skoru tutmak adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

'SON 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDIK'

İç sahada yakaladıkları çıkışa dikkat çeken Uçar, "Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibarıyla ligde 8'inci sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay değil, bu lig çok zor bir lig. Çocuklar çok büyük özveri gösteriyorlar. Ben göreve geldikten sonraki süreçte özellikle evimizde coşkulu, iyi maçlar çıkardığımızı ve iç saha karnemizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kalan 5 maçımız var, inşallah böyle devam edeceğiz. Bu gece bunun keyfini yaşayacağız, yarın sabahtan itibaren hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

'ONUN ADINA ÜZGÜNÜM'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifasını basın toplantısı öncesinde öğrendiğini belirten Recep Uçar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Az önce duydum; sevgili meslektaşım Burak Hoca sanırım istifa etmiş. Beşiktaş'ta onun oyuncu olduğu dönemde ben antrenör olarak çalışmıştım. Devamlı görüştüğüm, fikir alışverişinde bulunduğum ve bana göre kısa zamanda mesleki anlamda çok büyük yol alan bir isim. Onun adına üzgünüm. Bence Gaziantep'te çok iyi, derli toplu, ne yaptığını bilen ve çok iyi direnen bir takım oluşturmuştu. Aldığı puanlar da bunu net gösteriyor. Gaziantep takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Burak Hoca'ya da hayırlısı olsun diyorum, bundan sonraki kariyerinde ona canıgönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA

