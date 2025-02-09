Çaykur Rizespor: 3-2 - Son Dakika
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Çaykur Rizespor: 3-2

Çaykur Rizespor: 3-2

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

09.02.2025 15:55  Güncelleme: 15:57
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KASIMPAŞA, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 31 yaptı. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Murat Temel üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Kasımpaşa; Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes ve da Costa ile çıktı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise; Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Ghezzal, Varesanovic, Akintola ve Ali Sowe ilk 11'iyle çıktı.

Mücadele tempolu başladı. Her iki takım da pozisyonlar buldu fakat karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmadı. Etkili ataklar sürdüren Kasımpaşa, aradığı golü 26'ncı dakikada buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic, meşin yuvarlağı sol ayağıyla içeri doğru kesti. Gelen topu savunma karşılarken, meşin yuvarlak ceza sahası dışı sol çaprazındaki Rodrigues'in önüne doğru havalandı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Bu gole Çaykur Rizespor 4 dakika sonra cevap verdi. Sağdan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşta doğrudan kaleye yönelen top kaleci Sinan Bolat'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin 38'inci dakikasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yedek kulübesinin hemen önünde top oyun alanından çıkmadığı anda meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 45+6'ncı dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mithat Pala topa hamle yapmak isterken Fall'a müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün direkt olarak penaltı kararı verdi. 45+8'inci dakikada topun başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. İlk yarı ev sahibi Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Çaykur Rizespor değişiklikle başladı, Kasımpaşa ise aynı kadroyla devam etti. Kasımpaşa 57'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta Winck'in ön direğe gönderdiği topa gelişine vuran da Costa'nın şutu uzak direkten ağlarla buluştu: 3-1. Çaykur Rizespor 80'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içerisine gelen yüksek topu yayın hemen sağında Alikulov kafayla içeri doğru gönderdi. Gelen topa kale önünde Ali Sowe dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Kasımpaşa sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 3-2 - Son Dakika

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