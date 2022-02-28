Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık

28.02.2022 00:36

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, 4-2 kaybedilen Galatasaray maçının ardından hakeme tepki gösterdi. Kıran, "Nereye kadar susacağız! Sen mi Cüneyt Çakır'ı istemiyorsun, al sana Ümit! Nereye kadar gidecek bu? Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık, kollanıyorduk! Nasıl olacak!" sözlerine yer verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararları tartışma konusu olurken Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran mücadelenin sonunda TV100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"ARTIK YETER"

"Ben artık kimseye güvenmiyorum. Barış olsun, futbol sahada oynansın dedikçe, işin cılkını çıkardılar. Ligin 3. haftasından beri, bunları yaşıyoruz. Artık yeter. 2-1 galipken maçı aldılar, 4-2 oraya verdiler. Galatasaray hak ederek alsa, ağzımı açmazdım.

"BU KADAR UCUZ DEĞİL"

İlk maçta olduğu gibi Galatasaray yine hak ettiği bir maçı kazanmadı. Takımımı tebrik ederim. 10 numara oynadılar. Çok zor bir deplasmanda oynadık. Stat Galatasaray - Fenerbahçe maçı gibi doluydu. Bırakın futbol oynansın, kazanan da kazansın. Bu kadar ucuz değil!

"ONLARA YAPILANLARI DA GÖRDÜK"

İstediğin kadar bağır, ya ceza alıyorsun ya da bağırdığınla kalıyorsun. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Artık bezdik! İnsanların emeklerini çalmayın! Benim içinde geçerli, Göztepe için de geçerli! Onlara yapılanları da gördük. Galatasaray'ı kurtarmanıza gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır! Bir haftadır bu maça hazırlandık, bu takımı nasıl toparlayacağız. Baiano'yı eline vurdun diye attın.

"BÖYLE KOMİK PENALTILAR OLUR MU?"

MHK Başkanı'nı aradım 'Buna Galatasaraylı diyorlar, bize yanlış yapmasın' dedim. 'Hayır, ben çok eminim ve kefilim' dedi. MHK başkanı kefaletini ödesin! Maç sırasında da kendisini aradım. Böyle komik penaltılar olur mu? Bizim penaltılarımız verilmedi.

"AYIPTIR!"

Omar, Gedson'un kaval kemiğine girdi, bizim aleyhimize faul verdi! O hareket direkt kırmızı! Ayıptır arkadaşlar! İnsanların emeği var.

"KİMLERİN NERELERDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Biz katliam yaşadık! Resmen Rizespor'un hakkı yenmiştir! Nereye kadar susacağız! Sen mi Cüneyt Çakır'ı istemiyorsun, al sana Ümit! Nereye kadar gidecek bu? Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık, kollanıyorduk! Nasıl olacak! Kimlerin, nerelerde olduğunu görüyoruz."

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