Çaykur Rizespor\'da olağanüstü kongre kararı

12.05.2026 10:39
ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. Başkan Turgut yaptığı yazılı açıklamada "Dört yıldır büyük bir onur, gurur ve sorumlulukla yürüttüğümüz Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığı görevimiz kapsamında, yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklamada olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. 4 yıldır görev yapan İbrahim Turgut, "Dört yıldır büyük bir onur, gurur ve sorumlulukla yürüttüğümüz Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığı görevimiz kapsamında, yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız. Görev süremiz boyunca en büyük gayemiz; kulübümüzün değerlerini korumak, Rizespor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak ve camiamızın birlik beraberliğini muhafaza etmek olmuştur. Yaşadığımız her süreçte ortak sevdamızın Çaykur Rizespor olduğunu hiçbir zaman unutmadık" dedi.

'HERKESİN SAĞDUYU VE BİRLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Turgut, "Çaykur Rizespor; yalnızca bir futbol kulübü değil; Karadeniz'in ruhunu, Rize'mizin duruşunu ve milletimizin mücadele azmini temsil eden büyük bir değerdir. Bu büyük değerin geleceğe daha güçlü taşınabilmesi için herkesin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle, sporun ve gençliğin gelişimine verdiği kıymetli destekleriyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize ve Rize'mize yönelik ortaya koyduğu hizmet anlayışını her zaman kendimize örnek aldığımızı söylemek isterim. Bundan sonra da kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda, emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim" sözlerini kullandı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Açıklamasında helallik isteyen Başkan İbrahim Turgut, "Gerçekleşecek kongrenin kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyor, görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır. Dört yıllık görev süremiz boyunca emek veren yönetici arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, basın mensuplarına ve her şartta takımının arkasında duran büyük Çaykur Rizespor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bugün geride kırgınlık değil; birlik, vefa ve güçlü bir Rizespor inancı bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bizim de herkese hakkımız helaldir. Kalbimiz ve dualarımız her zaman Çaykur Rizespor ile olacaktır" diye belitti.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:39:54.
