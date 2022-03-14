Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.03.2022 20:04
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma ile devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Holmen antrenmana katılmazken, Eren Albayrak ise takımdan ayrı idman yaptı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, 18 mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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