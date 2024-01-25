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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü atan Varesanovic, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor\'u 1-0 Mağlup Etti
25.01.2024 - 22:30,
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Mehmet Can PEÇE/RİZE, -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey (Dk. 90+3 Halil), Olawoyin, Benhur (Dk. 85 Mithat), Varesanovic (Dk. 90+3 Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk. 72 Minchev), Gaich

TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin (Dk. 23 Mehmet Can), Rayyan Baniya, Benkovic (Dk. 82 Fernandez), Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

GOL: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Varesanovic, Eray, Emirhan (Çaykur Rizespor) - Benkovic (Trabzonsor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Trabzonsporlu oyuncu Fountas'ın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

19'uncu dakikada Benhur'un sol kanattan sürükleyip, havadan ceza sahası içerisinde gönderdiği top savunmaya çarpıp Gaich'in önünde kaldı. Gaich'in, ayak içi vuruşunda top dışarı çıktı.

24'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Varesanovic'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Uğurcan oyun alına çeldi. Kaleciden dönen topu sağ kanatta kontrol eden Benhur'un ortasında topla buluşan Hojer'in şutunu kaleci Uğurcan yumruklarıyla yeniden kurtarmayı başardı.  Oyun alanına geri dönen topu Trabzonspor savunması kontrol etti.

41'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Shelvey'in kendi yarı sahasından havadan rakip sahasına sol kanata doğru gönderdiği topla buluşan Zeqiri'nin, ayak içi kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

45+2'inci dakikada Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Shelvey'in havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Emirhan'ın pasında gelişine ayak içi vuran Olawoyin'in şutunu kaleci Uğurcan dışarı çeldi.

52'nci dakikada Trabzonspor'da sol kanattan topla buluşan Visca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fountas'ın, sağına çekip ayak içi kaleye gönderdiği şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

78'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Gaich'in sol kanattan havadan gönderdiği uzun pasında, topla buluşan Varesanovıc'in ceza sahası içerisine kadar sürükleyip, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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