Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızı Mithat Pala, Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızı Mithat Pala, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor\'un Genç Yıldızı Mithat Pala, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat Pala, Göztepe maçı öncesinde takımın mücadelesine vurgu yaparak, üç puanı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

18.12.2024 16:47  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat Pala, "Biz de gerekli analizleri yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puanı alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-mavililerin genç oyuncusu Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geride bıraktıkları maçları değerlendiren Pala, "Aslında çok iyi bir seri yakalamıştık. Çok güzel giden bir serüven vardı. Son iki haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Gaziantep'teki kötü mağlubiyet ve sonrasında Konyaspor'a karşı puan kaybı. Aslında çok iyi oynadığımız bir Konya maçındaki puan kaybı bizi üzdü" diye konuştu.

'ÜÇ PUANI ALIP HEDEFİMİZE DOĞRU GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Oynayacakları Göztepe maçı ile ilgili konuşan Mithat Pala, "Göztepe maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Onlar da Ligin çıkış yapan flaş bir takımı. Şu anda bu maçtan sonra devre arası oluyor. Bu maçı kazanıp, üç puanı alıp devre arasına güzel gitmek istiyoruz. Kupa maçında güzel bir galibiyet, farklı bir sonuç aldık. Göztepe'ye, zor bir deplasmana gideceğimizin farkındayız. Çünkü atmosfer olarak, taraftar olarak gerçekten iyi takımlar. Ligde de iyi bir çıkış yaptılar. İyi gidiyorlar. Puan olarak da sıralama olarak da yukarıdalar. Ama biz de gerekli analizleri yaptık. Çok iyi hazırlanıyoruz. Maçın öneminin herkes farkında. Elimizden geldiğince maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puanı alıp hedefimize doğru gitmeye çalışacağız" dedi.

'A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR'

Hedefinin A Milli takım olduğunu sözlerine ekleyen Pala, "Kendime gelecek olursak benim için önemli olan hangi mevkide oynadığım değil, hocam bana şans verdiğinde Rizespor'a en iyi şekilde katkı vermek. Elimden ne geliyorsa onu yapmak ve Rizespor'a faydalı olmak. Öncelikle hedefim tabii ki de burada Rizespor'un başarısı. Rizespor için elimizden geleni yapmak. Daha sonrasında kişisel olarak tabii ki de her futbolcunun olduğu gibi benim de A Milli Takım hedefim var. Bunu başarmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum. İnşallah bu hedefi başarırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rizespor, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızı Mithat Pala, Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızı Mithat Pala, Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.