ÇBK Mersin Finale Yükseldi

04.03.2026 22:19
ÇBK Mersin, Montpellier'i 86-60 yenerek EuroCup finaline adını yazdırdı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sonia Teixeira, Lukasz Jankowski, Nemanja Ninkovic

ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Juskaite 9, Sventoraite 19, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Vanloo 2, Yahupova 16,

MONTPELLİER: Hoppie 6, Pospisilova 11, Salgues, Lambert 6, Cisse 2, Rabot 3, Diallo 10, Angloma 2, Breen 15, Bemies 5

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

DEVRE: 33-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48

Basketbol Kadınlar EuroCup yarı final rövanş maçında ÇBK Mersin, Fransız Montpellier'i konuk etti. Karşılaşmayı 86-60'lık skorla kazanan ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Kaynak: DHA

