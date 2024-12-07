SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 26, Magarity 21, Feride Şavval Akalan, Thornton 11, Derin Yaya, Sinem Ataş, Rupert 18,
KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Dilara Tongar, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Powers 13, Diallo 13, Fall 8
1'İNCİ PERİYOT: 19-14
DEVRE: 41-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-54
5 FAUL: Powers, Kübra Erat (Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Kayseri Basketbol'u 79-73 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Kayseri Basketbol'u 79-73 Yendi! - Son Dakika
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