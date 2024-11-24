ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika
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ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galibiyet Aldı

ÇBK Mersin, OGM Ormanspor\'u 80-70 Yenerek Galibiyet Aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftada ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70'lik skorla mağlup etti. Maçta Mersin'in Rupert ve Howard gibi oyuncuları öne çıktı.

24.11.2024 18:17  Güncelleme: 18:21
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 2, Howard 15, Anderson 13, Feride Şevval Akalan 2, Thornton 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 26, Mccovan 10

OGM ORMANSPOR: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Aokuso 6, Sisokko 16, Esra Ural Topuz 4, Berger 17

1'İNCİ PERİYOT: 24-20

DEVRE: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, 3-sayfa, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika

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