Çebi: "Beşiktaş\'tan Çalmadım, Kulüp İçin Buradayım"

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BEŞİKTAŞ Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi , "Buraya Beşiktaş Genel Kurulu'na hesap vermeye geldim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz ama sosyal medyadan da küfür ettirilmez. Ben Beşiktaş'tan ne çaldım ne de başkasına çaldırdım. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. Ben Beşiktaş'tan çalmadım. Kimseye de kulübün parasını çaldırtmadım. Beşiktaş ne zaman benden yardım isterse koşarak gelirim" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine yönetilen eleştirilere kürsüde yanıt verdi.

Beşiktaş Genel Kurulu'na hesap vermeye geldiğini aktaran Çebi, "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle Beşiktaş Kulübü'nde başkan yardımcılığı ve başkanlık yaptım. Ayrıldığımdan itibaren de kimseyle Beşiktaş hakkında konuşmadım. Buraya Beşiktaş Genel Kurulu'na hesap vermeye geldim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz ama sosyal medyadan da küfür ettirilmez. Ben Beşiktaş'tan ne çaldım ne de başkasına çaldırdım. Kaan Bey'e cevap vererek başlamak isterim. Kendisi her fırsatta bankacı olduğunu söyleyip duruyor. Kendisinin yaptığı hesaplamaları çok sağlıklı bulmuyorum. Ben kendi yönetimime kalan borcu 200 milyon Dolar aşağıya indirerek gittim. Ben 4 yılda bu rakamı aşağı çektim. Yeni yönetim 6 ayda 100 milyon yukarı çekti" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'IN 100 YILLIK TARİHİNDE YAPILAN HER YANLIŞTAN SANKİ BEN SORUMLUYUM'

Feda döneminde gece gündüz Beşiktaş için çabaladığını belirten Çebi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinde yapılan her yanlıştan sanki ben sorumluyum! Biz göreve geldiğimiz yılın mart ayında pandemi yaşadık. Bu illet sadece bizi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunları da hesaba katarak eleştirmeniz gerekiyor. Ben bu kulüpte ikinci başkan görevinde yer alırken birçok yabancı oyuncu yükü vardı. Biz o dönem bu işlerle uğraştık ve yıllarca bu camiada Feda döneminde gece gündüz bu kulüp için çabaladım."

'LAFINI ETTİĞİNİZ ORGANİZASYONLARDAN ELDE EDİLEN PARALAR BU CAMİAYA KAZANDIRILDI'

Tüpraş Stadyumu'nda geçen sezon sonunda düzenlenen konser organizasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Kulübü'nün çimleri her sene değiştiriliyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Biz de yönetim olarak bu görevi yerine getirdik. Verilen konserler de bu değişimlerden önce yapıldı ve sonrasında zaten yapılması gereken yenileme çalışması yapıldı. O lafını ettiğiniz organizasyonlardan elde edilen paralar bu camiaya kazandırıldı" diye konuştu.

'GEDSON FERNANDES'İ BU CAMİAYA KAZANDIRDIM'

Beşiktaş Futbol A Takımı'na yapılan transferlere yönelik de eleştirilere yanıt veren Çebi, şöyle konuştu:

"Her yönetimin göreve geldiğinde futbol takımını yeniden inşa etme isteği olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Amartey'i konuştuğunuz kadar Gedson'u da konuşalım. Ben Galatasaray'ın elinden aldım Gedson Fernandes'i bu camiaya kazandırdım. Kaleci Mert Günok'u bu takıma ben kazandırdım. Arthur Masuaku hala oynuyor. Wout Wehhorst'u 6 ayda aldığımız paradan daha yüksek bir maliyete sattım. Bunların hiç mi önemi yok ? Ayrıca Semih Kılıçsoy'un 2026'ya kadar zaten sözleşmesi bulunuyordu. Oyuncu kaçıyormuş gibi lanse edip yeniden sözleşme imzaladınız. Bizim altyapıya kazandırdığımız oyuncuların sayısını saymakla bitiremeyiz."

'BEN BEŞİKTAŞ'TAN ÇALMADIM; KİMSEYE DE KULÜBÜN PARASINI ÇALDIRTMADIM'

Çebi, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

" Fikret Orman döneminden kalan 14 milyon Dolar menajerlik borçlarını ödedim. Burada çıkıp da lafını yapmadım. Siz bizden kalan 4 milyonun hesabını yapıyorsunuz. Bu bir gerçek. Gelen başkan, gidenden kalan menajerlik parasını öder. Bunu herkes bilir, siz de çok iyi biliyorsunuz. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. Ben Beşiktaş'tan çalmadım. Kimseye de kulübün parasını çaldırtmadım. Beşiktaş ne zaman benden yardım isterse koşarak gelirim."