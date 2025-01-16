Celil Yüksel: \'Hedefimiz Beşiktaş\'tan 3 Puan Almak\'

Spor

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, "Maça kazanmak için gideceğiz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puanı alırız" dedi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç için gerçekleştirilen son antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Şehrinin takımında oynamaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Celil Yüksel, "Bu şehrin çocuğu olarak takımımızın böyle güzel gitmesi beni çok mutlu ediyor. Bulunduğumuz durumun keyfini çıkartıyoruz. Zorluklarla başa çıkıyoruz. Sonuçta belirli bir oyuncu kapasitemiz var. Transfer yasağından dolayı takıma yeni oyuncu gelmiyor. Herkes bunun bilincinde ve takımda çok iyi bir ortam var. Bunu bozmadan güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

'BURADA VERİLEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİYORUZ'

Samsunspor ile Süper Lig'de oynama hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Celil Yüksel, "Bu sene çok kolay maçlarımız olmadı açıkçası. O yüzden bu maça da en güzel şekilde hazırlanıyoruz. Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Kayserispor maçını geride bıraktık. Güzel performans sergiledik. Bugün son bir taktik antrenmanı yapıp yarın yola çıkacağız. Bize burada ne görev düşüyorsa onu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Otur derler otururuz, oyna derler oynarız. Burada verilen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Hocamız bu maçta da şans verirse elimizden ne geliyorsa sahaya koyacağız. Hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Bizler ne kadar hata yapıyorsak hakemlerde hata yapabiliyor. Bu yüzden bu konularım üstünde durmamak gerekiyor bence. Biz sahada iyi olduğumuz sürece, gelen fırsatları gole çevirdiğimiz sürece zaten kazanacağız ve bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH LİG BİZİM İÇİN GÜZEL GEÇER VE AVRUPA'YA GİDERİZ'

Verilen forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyleyen Yüksel, "Şu an Samsunspor'da oynamanın keyfini yaşıyorum. Göztepe'de kiralık olarak oynarken de Samsunspor'un Süper Lig'de kalmasını çok istiyordum. Maçlarını yakından takip ediyordum. Samsunspor'a gelip daha iyi futbol oynamanın hayalini kuruyordum. Hocamda sağ olsun bana formayı verdi. Bu performansı en iyi şekilde devam ettireceğim. İnşallah lig bizim için güzel geçer ve Avrupa'ya gideriz. Beşiktaş bu sezon iyi bir performans sergilemese de çok büyük bir camiadır. Biz de Samsunspor olarak bu şehrin değerlerini biliyoruz. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Maça kazanmak için gideceğiz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puanı alırız. Umarım puan veya puanlar alırız" diye konuştu.