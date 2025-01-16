Celil Yüksel: 'Hedefimiz Beşiktaş'tan 3 Puan Almak' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Celil Yüksel: 'Hedefimiz Beşiktaş'tan 3 Puan Almak'

Celil Yüksel: \'Hedefimiz Beşiktaş\'tan 3 Puan Almak\'

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Beşiktaş ile oynayacakları maça dair iddialı açıklamalarda bulundu. Takımının durumundan memnun olduğunu belirten Yüksel, Avrupa hedefleri olduğunu ifade etti.

16.01.2025 18:34  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, "Maça kazanmak için gideceğiz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puanı alırız" dedi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç için gerçekleştirilen son antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Şehrinin takımında oynamaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Celil Yüksel, "Bu şehrin çocuğu olarak takımımızın böyle güzel gitmesi beni çok mutlu ediyor. Bulunduğumuz durumun keyfini çıkartıyoruz. Zorluklarla başa çıkıyoruz. Sonuçta belirli bir oyuncu kapasitemiz var. Transfer yasağından dolayı takıma yeni oyuncu gelmiyor. Herkes bunun bilincinde ve takımda çok iyi bir ortam var. Bunu bozmadan güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

'BURADA VERİLEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİYORUZ'

Samsunspor ile Süper Lig'de oynama hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Celil Yüksel, "Bu sene çok kolay maçlarımız olmadı açıkçası. O yüzden bu maça da en güzel şekilde hazırlanıyoruz. Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Kayserispor maçını geride bıraktık. Güzel performans sergiledik. Bugün son bir taktik antrenmanı yapıp yarın yola çıkacağız. Bize burada ne görev düşüyorsa onu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Otur derler otururuz, oyna derler oynarız. Burada verilen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Hocamız bu maçta da şans verirse elimizden ne geliyorsa sahaya koyacağız. Hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Bizler ne kadar hata yapıyorsak hakemlerde hata yapabiliyor. Bu yüzden bu konularım üstünde durmamak gerekiyor bence. Biz sahada iyi olduğumuz sürece, gelen fırsatları gole çevirdiğimiz sürece zaten kazanacağız ve bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH LİG BİZİM İÇİN GÜZEL GEÇER VE AVRUPA'YA GİDERİZ'

Verilen forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyleyen Yüksel, "Şu an Samsunspor'da oynamanın keyfini yaşıyorum. Göztepe'de kiralık olarak oynarken de Samsunspor'un Süper Lig'de kalmasını çok istiyordum. Maçlarını yakından takip ediyordum. Samsunspor'a gelip daha iyi futbol oynamanın hayalini kuruyordum. Hocamda sağ olsun bana formayı verdi. Bu performansı en iyi şekilde devam ettireceğim. İnşallah lig bizim için güzel geçer ve Avrupa'ya gideriz. Beşiktaş bu sezon iyi bir performans sergilemese de çok büyük bir camiadır. Biz de Samsunspor olarak bu şehrin değerlerini biliyoruz. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Maça kazanmak için gideceğiz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puanı alırız. Umarım puan veya puanlar alırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celil Yüksel: 'Hedefimiz Beşiktaş'tan 3 Puan Almak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Celil Yüksel: 'Hedefimiz Beşiktaş'tan 3 Puan Almak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.