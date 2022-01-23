Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde Burak Elmas ile Fatih Terim bir araya gelmedi.
Cenaze törenine Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Ali Koç, Saffet Sancaklı gibi birçok önemli isim katıldı. Burak Elmas ile Ali Koç cenazede bir araya geldi. Ancak Fatih Terim'in uzak durması dikkat çekti.
Ajansspor'un aktardığı bilgiye göre; Fatih Terim törende Burak Elmas'ın taziye için tabuta doğru yaklaşmasıyla oradan ayrıldı. Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki - Son Dakika Spor