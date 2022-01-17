Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Fransa Ligue 1'de Bizim Çocuklar'ın derbisinde kazanan çıkmadı. Marsilya ve Lille arasında Velodrome'da oynanan maç 1-1 sona erdi. 15'te 1-0 öne geçen Lille'de Benjamin Andre 32'nci dakikada kırmızı kart gördü.

GEÇİT VERMEDİLER

Lille, 10 kişi kalmasına rağmen Marsilya ile dişediş mücadele etti. Ancak Burak Yılmaz'ın arkadaşları, 75. dakikada Cengiz Ünder'e engel olamadı. 72. dakikada oyundan alınan Burak, Cengiz'in golünü yedek kulübesinden izledi.

Görüntü: beIN Sports

"HENRY GOLÜ"

Dimitri Payet'in pasında ceza sahasının sol çaprazında ters ayağıyla topla buluşan Cengiz, harika bir kesme vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Sosyal medyada futbolseverler Cengiz'in bu golüne "Henry golü" benzetmesi yaptı.

GEÇEN HAFTA DA COŞTU

Cengiz, geçen hafta Bordeaux karşılaşmasında rakiplerini ipe dizerek çok şık bir gol atmıştı. O maçta Cengiz'le 3 puana erişen Marsilya, bu kez 1 puanı Milli futbolcunun ayağından kurtardı.

ÖZEL KOREOGRAFİ

Marsilyalı taraftarlar Cengiz için bu maçta özel koreografi yaptı. Karşılaşmadan önce Türkçe şarkılar çalındı. Cengiz de kendisine gösterilen bu sevgiye attığı şık golle karşılık verdi.