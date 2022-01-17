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Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi - Son Dakika

Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

17.01.2022 07:29
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Geçen hafta oynanan Bordeaux maçında rakipleri ipe dizerek 3 puanı kazandıran golü atan Cengiz, bu kez de Lille maçında resital yaptı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Marsilya deplasmanından 3 puanla dönmeye çok yaklaşmıştı ama Cengiz Ünder'e takıldı.

Fransa Ligue 1'de Bizim Çocuklar'ın derbisinde kazanan çıkmadı. Marsilya ve Lille arasında Velodrome'da oynanan maç 1-1 sona erdi. 15'te 1-0 öne geçen Lille'de Benjamin Andre 32'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

GEÇİT VERMEDİLER

Lille, 10 kişi kalmasına rağmen Marsilya ile dişediş mücadele etti. Ancak Burak Yılmaz'ın arkadaşları, 75. dakikada Cengiz Ünder'e engel olamadı. 72. dakikada oyundan alınan Burak, Cengiz'in golünü yedek kulübesinden izledi.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi
Görüntü: beIN Sports

"HENRY GOLÜ"

Dimitri Payet'in pasında ceza sahasının sol çaprazında ters ayağıyla topla buluşan Cengiz, harika bir kesme vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Sosyal medyada futbolseverler Cengiz'in bu golüne "Henry golü" benzetmesi yaptı.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

GEÇEN HAFTA DA COŞTU

Cengiz, geçen hafta Bordeaux karşılaşmasında rakiplerini ipe dizerek çok şık bir gol atmıştı. O maçta Cengiz'le 3 puana erişen Marsilya, bu kez 1 puanı Milli futbolcunun ayağından kurtardı.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

ÖZEL KOREOGRAFİ

Marsilyalı taraftarlar Cengiz için bu maçta özel koreografi yaptı. Karşılaşmadan önce Türkçe şarkılar çalındı. Cengiz de kendisine gösterilen bu sevgiye attığı şık golle karşılık verdi.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi
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Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Marsilya, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi - Son Dakika
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