Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Mili Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

TEK DİŞLİ RAKİP BREZİLYA

Filenin Sultanları, B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti. Maçlar 16-24 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

EFELER'İN GRUBU BİRAZ DAHA ZOR

Erkek Milli Takımımız elemelerde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşılaşacak.