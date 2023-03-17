Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Mili Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Filenin Sultanları, B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti. Maçlar 16-24 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Erkek Milli Takımımız elemelerde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık - Son Dakika