Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık - Son Dakika
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Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık

17.03.2023 18:16

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki grupları belli oldu. 2020'deki olimpiyatlarda 5'incilik elde eden Filenin Sultanları, hayli kolay bir kura çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Mili Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

TEK DİŞLİ RAKİP BREZİLYA

Filenin Sultanları, B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti. Maçlar 16-24 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

EFELER'İN GRUBU BİRAZ DAHA ZOR

Erkek Milli Takımımız elemelerde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında karşılaşacak.

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Lokum gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları için yol açık Lokum gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları için yol açık A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde rakipleri belli oldu A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık - Son Dakika
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