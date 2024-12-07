Çeşme Maratonu 42K Parkur ile Dönüşüyor

Spor

Çeşme Maratonu 42K'lık yeni parkuruyla koşulacak

İSTANBUL, - ÇEŞME Maratonu, yeni eklenen 42K'lık parkuruyla 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Çeşme Maratonu, 3 Çeşme Kaymakamlığı desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Çeşme'de tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde gerçekleştirilecek yarış, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü koşulacak.

Argeus Travel & Events tarafından Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganı ile start alacak organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği katkılarıyla birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

42K'LIK YENİ PARKURA İLGİ BÜYÜK

Geçtiğimiz senelerde yarı maraton olarak düzenlenen yarış, yeni yılında 42K'lık yeni parkuruyla maraton haline dönüştü.

İzmir'in incisi Çeşme'nin bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Maratonu'nda yeni parkur heyecanı yaşanıyor. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın muhteşem doğasındaki yarış, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla koşulacak.

42K'lık yeni parkurda start, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.00'de Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular, startın ardından Çiftlik yönüne devam edip Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.

Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişe gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

KAYITLAR AÇILDI

Salomon Çeşme Maratonu'nda kayıtlar başladı. Yarışta yer almak isteyen sporcular, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar "cesmemaratonu.com" adresinden kayıt yaptırabilecekler.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ÇEŞME'YE YAKIŞIR BİR MARATON DÜŞÜNCEMİZİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Çeşme her geçen gün daha spor kenti olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bölgede gerçekleştirilen organizasyonlar da Çeşme'nin spora yaptığı önemli katkıları gözler önüne seriyor. Geride kalan iki senedir yarı maraton olarak düzenlediğimiz yarışı maratona çevirdik. Yerel yönetimin de bu yönde ciddi bir talebi vardı. Bu seneki yarışın ardından yaptığımız saha incelemelerinin neticesinde Çeşme'ye yakışır bir maraton düşüncemizi de hayata geçirmiş olduk. Maraton heyecanını paylaştığımız andan itibaren de büyük bir ilgiyle karşılaştık" dedi.