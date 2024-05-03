Yarın Çeşme\'de düzenlenecek olan Çeşme Yarı Maratonu için basın toplantısı yapıldı

Spor

Yarın Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle, Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak olan Çeşme Yarı Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi.

Çeşme'de tarih ve doğanın bir arada olduğu rota üzerinde koşmak isteyenler bu sene ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda buluşacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın güzelliklerinde yarın gerçekleşecek yarışta 21 ülkeden bin 745 sporcu mücadele verecek.

'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!' sloganı ile Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek yarış, önemli sporcuları bir araya getirecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'daki organizasyon, 21K ve 10K parkurlarıyla yarışçılara zorlu bir deneyim sunacak. Çeşme Yarı Maratonu'na bu sene 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak. Türkiye de dahil 21 ülkeden sporcuların yer alacağı organizasyonda, 21K'lık parkurda 1272, 10K'lık parkurda 473 olmak üzere toplamda 1745 sporcu ter dökecek. 21 K'lık Yarı Maratonda; 380'i erkek, 93'ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer alacak. 10 K'lık yarışa; 749'u erkek, 523'ü kadın olmak üzere 1272 sporcu katılım sağlayacak. Yarışlarda en yaşlı erkek sporcu 77 yaşındaki Çınar Aybar, en yaşlı kadın sporcu 72 yaşındaki Aysel Ertuğ, en genç sporcular ise 16 yaşındaki Ali Yavuz ile Melis Okay oldu.

Organizasyonun basın toplantısı da bugün düzenlendi. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve çok sayıda davetli katıldı.

Aydın Ayhan Güney: "Bin 745 sporcu ile çok iyi bir durumdayız"

Aydın Ayhan Güney, yaklaşık olarak 20 yıldır Türkiye'nin birçok noktasında spor organizasyonları yaptıklarını hatırlatarak, "Dürüstçe söylemek gerekirse iki destinasyonu çok seviyoruz. Biri Kapadokya kendi memleketimiz diğeri Çeşme. Çeşme ile tanışmamız amatörlere açık bisiklet yarışı ile başladı. Bisiklet yarışı ilk yılında Türkiye'nin en büyük yarışı oldu. Çeşme'den aldığımız cesaret ve daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz Kaymakamımız ile birlikte yeni bir yarış yapma fırsatı bulduk. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik. Atletizm Federasyonu denetmeni, geçen yıl ilk defa not yazma gereği duydu ve bu da bizi gururlandırdı. Sayımız çok iyi, bu sene bin 745 sporcu ile çok iyi bir durumdayız. Sporu kullanarak turizmi canlandırmak istiyoruz. Hedefimiz büyük, bu daha ikinci yılımız. Orta vadede Türkiye'nin en önemli organizasyonları arasında yer almak istiyoruz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Atilla Kuduoğlu: "Çeşme'de yarış düzenlemekten onur duyuyoruz"

Atilla Kuduoğlu da bu yarışa bir sohbet anında karar verdiklerini ifade ederek, "Sohbet sorasında Aydın Bey yol yarışı yapacağını söyledi ve söz kestik orada. Bizim gibi markalar sadece ticari şirketler değildir. Kamuya karşı da sorumluluklarımız var. Bu organizasyonları yaparken spor bilincini topluma aşılamak ve sürdürülebilirlik adına bir şeyler yapmak için bunları yapıyoruz. Bütün paydaşların bu tarz hedefleri var. 10 yıldır da bu işleri yapıyoruz. Türkiye'nin en değerli turizm beldelerinden Çeşme'de bunu yapmaktan onur duyuyoruz. Yarın yapacağımız yarışta yer alacak sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Murat Eskici: "Çeşme Yarı Maratonu'nun Türk sporuna büyük değer katacağına inanıyorum"

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporun olduğu her yerde bereket olduğunu dile getirerek, "İzmir'e yağmur yağmasa da bereketli bir hafta geçiyor. Her hafta birbirinden güzel sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aydın Bey'i yıllardır tanıyoruz, başarılı bir ekibi var. Kayseri'de birlikte işler yaptık ve bayağı da ses getirmişti. Çeşme Yarı Maratonu'nun da Türk sporuna büyük değer katacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Denizli: "Toplumumuzun sporla birleştirilmesi çok önemli"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Aydın Ayhan Güney'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"Spor severliğimiz doğru. İlk kadın belediye başkanı oldum ama ilk kadın sporcu belediye başkanı oldum da diyebilirim, Çeşme özelinde. Değerli markamızın sponsor olması çok kıymetli. Sizlerin büyük özverisi ile toplumumuzun sporla birleştirilmesi çok önemli. Markaların bu şekilde işlere destek vermesi, kamuya dokunan işler yapması çok kıymetli. Kapadokya'dan buraya uzanan bir macera diyelim. Organizasyona verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum."

Kaymakam Maraşlı: "Birlikte Çeşme'de yarı maratonu başlattık"

Bu yarışın seneye daha da büyüyerek devam etmesini dilediğini belirten Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise, "Bisiklet organizasyonu varken Çeşme'de yarı maratonu başlattık. Seneye de Çeşme Maratonu olarak göreceğimizi düşünüyorum. Çeşme ve spor birbirine çok uyuyor. Sporla gençlerimizin yetişmesi, sporla turizme katkının artmasını istiyoruz. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yarın güzel bir yarış olmasını, seneye daha da büyümesini diliyorum" cümlelerine yer verdi. - İZMİR