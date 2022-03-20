Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda Türkiye kadınlarda şampiyon oldu - Son Dakika

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlen ve Erciyes'te yapılan Kar Voleybolu Avrupa Kupası sona erdi. 9 ülkenin yarıştığı turnuvada kadınlarda Türkiye şampiyon olurken erkeklerde ise Fransa birinciliği kazanan ülke oldu.

CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı, Erciyes Kayak Merkezi'nde final maçlarıyla devam etti. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyon 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşirken kadınlarda finalde Macaristan'ı yenen Türkiye birinci oldu. İkinci Macaristan olurken üçüncülüğü ise İtalya elde etti. Erkeklerde ise finalde Türkiye'yi mağlup eden Fransa şampiyon olurken, ikinci Türkiye, üçüncülüğü ise İtalya takımı kazandı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve sponsor temsilcileri kupalarını ve hediyelerini takdim etti.

"Erciyes'in önemli bir işe daha imza atmış olması bizi mutlu ediyor"

Erciyes'in uluslararası bir organizasyonu daha başarıyla tamamladığını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Allah'a çok şükür uluslararası bir organizasyonu da başarıyla, keyifli bir ortamda neticelendirdik. Büyükşehir belediyemizin Erciyes Dağı'na yapmış olduğu master planı kapsamında çok ciddi aşamalar kaydedildi ve artık Erciyes; uluslararası charter uçuşlarının yapıldığı, yüzlerce ülkeden çok farklı aileleriyle, arkadaş gruplarıyla yabancı misafirlerin bir tercih sebebi oldu. Fakat bu altyapıyı sadece kış sporlarıyla değil dağda yapılabilecek bütün aktivitelerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Hem organizasyonel kabiliyetimizi, şehrimizin markalaşma değerini ve aynı zamanda Erciyes'in uluslararası tanınırlığını artıran önemli faaliyetler oluyor. Para bastırıp reklam yapmak yerine uluslararası aktivitelerle marka değerimizi yükseklere çıkarmaya çalışıyoruz. Avrupa Kar Voleybolu Kupası'nı da Avrupa'da yapıldığı ilk gün eş zamanlı olarak Erciyes'te yapmıştık. Türkiye'de ilk defa Erciyes'te başarmıştık. Arkası geldi, 4. sefer yaptık. Artık hem bizler, hem arkadaşlarımız, hem voleybol federasyonu ile Avrupa voleybol konfederasyonu ile ilişkilerimiz çok ileri seviyelere geldi. Hem Türkiye hem Avrupa çapında Erciyes'in önemli bir işe daha imza atmış olması bizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllar; çok daha farklı organizasyonlara Erciyes'in ev sahipliği yaptığı dönemler olacak" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nda; İsviçre, Belçika, Fransa, İsviçre, Romanya İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'den 7 kadın ve 11 erkek erkek olmak üzere 18 takım mücadele etti. - KAYSERİ