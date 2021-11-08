Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Pedal Çevir' bisiklet turu yoğun ilgi gördü. Karnaval havasında gerçekleşen etkinliğe Adana, Osmaniye, Hatay, Dörtyol, Erzin ve Kadirli'den bisiklet grupları katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyetin 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçede sosyal, kültürel aktiviteleri arttırmak ve spora teşvik amacıyla düzenlediği bisiklet turu ilgi uyandırdı. Birçok bölgeden katılan bisiklet grupları ile Ceyhanlılar bisiklet sürerek karnaval havasında bir gün yaşadı. Ceyhan Kaymakamlığı önü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tur, Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kura çekimi yaparak katılımcılardan 5 kişiye bisiklet hediye etti. Başkan Erdem, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisikletlerimizi alıp güzel Ceyhan'ımızı gezdik. Spor ve halk birleşmesini sağlayarak, sporun her yerde yapılabileceğini, Ceyhan Belediyesi olarak bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Adana'ya Ceyhan'a yakışır bir coşku ve halkımıza moral veren bir etkinlik oldu. Çevre il ve ilçelerden etkinliğimize katılan dostlarımıza ve bisikletlerini alıp Cumhuriyetimiz için sokaklara koşan halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayağınıza ve pedalınıza sağlık" dedi.

Başkan Erdem, "Cumhuriyet İçin Pedal Çevir" bisiklet turu, "Gel Katıl Bize" projesi kapsamındaki ilk etkinliğimiz oldu. Ceyhan Bisiklet Grubunu oluştururken, ilçemize 'Bisiklet evi' yaparak spor tutkunlarına sürpriz yapacağız. Bu kapsamda kültürel ve spor aktivitelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bir yıl içerisinde Ceyhan Yarı Maraton Koşu yarışları, Sokak Basketbol şenliği, Plaj voleybolu, Doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Halkımızla el ele, gönül gönüle güzel projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve sporcular, Fay Grubunun şarkılarıyla doyasıya eğlenerek, Belediye Başkanı Hülya Erdem ve ekibine teşekkür etti. - ADANA