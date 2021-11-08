Üye Girişi
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu - Son Dakika

Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu

08.11.2021 10:41
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Pedal Çevir' bisiklet turu yoğun ilgi gördü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Pedal Çevir' bisiklet turu yoğun ilgi gördü. Karnaval havasında gerçekleşen etkinliğe Adana, Osmaniye, Hatay, Dörtyol, Erzin ve Kadirli'den bisiklet grupları katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyetin 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçede sosyal, kültürel aktiviteleri arttırmak ve spora teşvik amacıyla düzenlediği bisiklet turu ilgi uyandırdı. Birçok bölgeden katılan bisiklet grupları ile Ceyhanlılar bisiklet sürerek karnaval havasında bir gün yaşadı. Ceyhan Kaymakamlığı önü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tur, Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kura çekimi yaparak katılımcılardan 5 kişiye bisiklet hediye etti. Başkan Erdem, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisikletlerimizi alıp güzel Ceyhan'ımızı gezdik. Spor ve halk birleşmesini sağlayarak, sporun her yerde yapılabileceğini, Ceyhan Belediyesi olarak bunu sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Adana'ya Ceyhan'a yakışır bir coşku ve halkımıza moral veren bir etkinlik oldu. Çevre il ve ilçelerden etkinliğimize katılan dostlarımıza ve bisikletlerini alıp Cumhuriyetimiz için sokaklara koşan halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayağınıza ve pedalınıza sağlık" dedi.

Başkan Erdem, "Cumhuriyet İçin Pedal Çevir" bisiklet turu, "Gel Katıl Bize" projesi kapsamındaki ilk etkinliğimiz oldu. Ceyhan Bisiklet Grubunu oluştururken, ilçemize 'Bisiklet evi' yaparak spor tutkunlarına sürpriz yapacağız. Bu kapsamda kültürel ve spor aktivitelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bir yıl içerisinde Ceyhan Yarı Maraton Koşu yarışları, Sokak Basketbol şenliği, Plaj voleybolu, Doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Halkımızla el ele, gönül gönüle güzel projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve sporcular, Fay Grubunun şarkılarıyla doyasıya eğlenerek, Belediye Başkanı Hülya Erdem ve ekibine teşekkür etti. - ADANA

Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu
Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu

Cumhuriyet, Bisiklet, Ceyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 11:19 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 11:18 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:44 Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı Pes dedirten görüntüler! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı         
11:45
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:17
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek         
10:29
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhan'da karnaval havasında bisiklet turu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement