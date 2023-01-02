Roman Abramovich yeni kulübü için çalışmalara başladı! İstanbul'un 3 takımını gözüne kestirdi - Son Dakika
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Roman Abramovich yeni kulübü için çalışmalara başladı! İstanbul'un 3 takımını gözüne kestirdi

02.01.2023 20:09

Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abromovich, Türkiye'den kulüp almak için girişimde bulundu. Abramovich, Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor için nabız yokluyor.

Roman Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atıyor. Chelsea'nin eski sahibi olan Rus milyarder, Süper Lig takımı satın alıyor. Roman Abramovich'in 3 İstanbul takımını aday olarak belirlediği uluslararası basında manşetleri süslüyor.

YAŞAMINI İSTANBUL'DA SÜRDÜYOR

Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın almak istediği haberleri dünya basınında en çok konuşulan konular arasında girdi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Roman Abramovich'in Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u aday olarak belirlediği öne sürüldü.

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YALI KİRALADI

Akşam'da yer alan haberde; Roman Abramovich'in 3 İstanbul takımından birini satın alacağı ifade edildi. Beykoz'daki Feyyaz Tokar yalısını aylık 50 bin dolara kiralayan Roman Abromovich'in ultra lüks yatı 'Eclipse' de İstanbul'da bulunuyor. Savaştan sonra Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus oligark, yatırımını Türk futboluna yapmak istiyor.

İKİNCİ CHELSEA OLACAK

Roman Abramovich; Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor için nabız yokluyor. Prosedürün tamamlanması durumunda Abramovich'in Chelsea örneği Türkiye'de de yaşanabilir. Rusya- Ukrayna savaşı sonrası mal varlığının yüzde 40'ını kaybetmesine rağmen Roman Abramovich'in 10,5 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Diğer
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Roman Abramovich, Futbol, Spor, Son Dakika

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