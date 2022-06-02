Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi

Instagram'da 700.000 takipçisi olan Holly Scarfone ile Chelsea'nin dünyaca ünlü sol beki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. İkili aşk dedikodularını doğrulamış oldu.
Holly, Chilwell ile görüntülenmeden önce Scott Disick ile aşk yaşadığı dedikoduları gündeme oturmuştu. Chilwell ile görüntülenen ünlü model bu iddialara son noktayı koymuş oldu. Çift geçen hafta da Malibu'da lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.
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