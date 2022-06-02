Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi - Son Dakika
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Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi

02.06.2022 18:52
Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi

Chelsea sol beki Ben Chilwell, Too Hot To Handle dizisiyle üne kavuşan model Holly Scarfone ile Amerika Birleşik Devletlerinde lüks bir mekandan el el çıkarken görüntülendi.

Instagram'da 700.000 takipçisi olan Holly Scarfone ile Chelsea'nin dünyaca ünlü sol beki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. İkili aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

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AŞK DEDİKODULARI CEVAP BULDU

Holly, Chilwell ile görüntülenmeden önce Scott Disick ile aşk yaşadığı dedikoduları gündeme oturmuştu. Chilwell ile görüntülenen ünlü model bu iddialara son noktayı koymuş oldu. Çift geçen hafta da Malibu'da lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.

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