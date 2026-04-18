China Suarez\'den Icardi\'yi eleştirenlere imalı gönderme

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk ateşinin yandığı maçta Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek altın değerinde bir üç puanı hanesine yazdırdı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkaran sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

CHINA SUAREZ'DEN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odağındayken, karşılaşmayı iyi bir oyun ve 1 golle tamamladı. Icardi'nin bu performansı sonrası kız arkadaşı China Suarez’den Icardi'ye gelen eleştirilere yanıt gecikmedi. Başarılı futbolcuya her fırsatta desteğini gösteren Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzün gülünce güneş doğar ya! Seni bitirmeye çalışanlar, hiç denemesinler bile." sözlerini sarf ederek yıldız isme bir kez daha desteğini yineledi.

''ICARDI'NİN ARKASINDAKİ İTİCİ GÜÇ''

Suarez’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Icardi’nin arkasındaki itici güç" olarak yorumlandı.