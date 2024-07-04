CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum - Son Dakika
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CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçın ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral ile ilgili bir yorum da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz" dedi.

04.07.2024 14:05
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A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelmişti. Milliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral'ın maç sonu bozkurt işareti yapması ise gündeme bomba gibi düştü.

"BİZ BU İŞARET KONUSUNDA ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ"

Siyasilerin de müdahil olduğu konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırlayan Özel, "UEFA'nın gol sevincini yaşarken kullandığı işaretten dolayı böyle bir soruşturma başlatmasını doğru bulmuyoruz. Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

ÖZEL'İN KASTETTİĞİ İSİM DENİZ NAKİ

Yıllar önce Amedspor'da top koşturan Deniz Naki, forma giydiği bir maçta zafer işareti yapması ve ve sosyal medya paylaşımları sebebi ile ömür boyu futboldan men edilmişti. Sonrasında Türkiye'den ayrılan Naki, yurt dışında futbol kariyerine devam etmek durumunda kalmıştı.

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

ÖZDAĞ, BOZKIR İŞARETİ YAPTI

Zafer Parti lideri Ümit Özdağ, 'bozkurt' ise konuyla ilgili yöneltilen soruya bozkurt işareti yaparak "Almanya'nın Bozkurt işareti yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha iyi olur" yanıtını verdi.

CHP lideri Özel\'den Merih Demiral\'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Özgür Özel, Avusturya, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Beyhan: Zafer işaretini terör örgütüde yapıyor , aynı şey değil. Chp hiçbir zaman net olamadığı için kaybetmeye mahkum bence.. 52 44 Yanıtla
  • Harun Çelik: Adamsın sn özel 50 35 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Çok doğru 49 32 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Adam yine kitabın orta yerinden ve çok doğru konuşmuş 48 31 Yanıtla
    Ramazan Sarac: Demlenerek mi 22 27
  • Murat Iltaş: Değişen bişey yok yeni versiyonu herkes bu işaretin ne olduğunu bildiği gibi öbür işaretinde ne olduğunu biliyor kime şirin gözükmeye çalıştığın gibi. 37 16 Yanıtla
    Ramazan Sarac: Dem hayranlığı bitmez bunlarin zihniyeti değişmez 18 22
  • İSMAİL DEMİR: bu hangi bayrağa hizmet ediyor anlamış degilim 25 22 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen: HELAL OLSUN COK DOĞRU SÖYLEDİ 22 22 Yanıtla
  • Ahmet burak: biri türkçulügü temsil eder türkiyede digeri turkiyede maalesef terörizm ile bağdaştılıyor dogal olarak yoksa özgürluk isareti yapmasinda da sorun yok 14 7 Yanıtla
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14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum - Son Dakika
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