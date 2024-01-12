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Christian Karembeu, Antalya'da WinterLeague Convention'da konuştu - Son Dakika
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Christian Karembeu, Antalya'da WinterLeague Convention'da konuştu

Antalya'da düzenlenen 3. WinterLeague Convention organizasyonunda eski ünlü Fransız futbolcu Christian Karembeu, D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ile bir panelde bir araya geldi. Karembeu, futbolun farklı kültürleri birleştirdiğini ve başarı yolculuğunda ilham kaynağının daha fazlasını kazanmak ve ileriye gitmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ligde rekabetin artacağını ve şampiyonluk yarışının çetin geçeceğini söyledi.

Christian Karembeu, Antalya\'da WinterLeague Convention\'da konuştu
12.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:00
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Antalya'da devam eden 3. WinterLeague Convention organizasyonu, Olympiakos Sportif Direktörü eski ünlü Fransız futbolcu Christian Karembeu'yu da ağırladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden spor profesyonellerinin buluştuğu Winter League Convention etkinliğinin üçüncüsü 10-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Organizasyonun ikinci gününde D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın, 'Kültürel kavşak: Karembeu'nun futbol çeşitliliğindeki yolculuğu' konulu panelde Christian Karembeu ile bir araya geldi. Karembeu kariyeri boyunca gördüğü kültür zenginlikleri hakkında, "17 yaşımda Avrupa'da yaşama kararımı çoktan vermiştim. Avrupa'ya bir bavulum dahi olmadan sadece futbolla geldim. Şanslıydım; insanlarla tanışarak, dinleyerek, öğrenerek ilerledim. Gittiğim her ülke kültüründen birşeyler öğrenerek devam ettim. Dil öğrenmek de bence bir kültürel bir yapı. Futbolu farklı toplumları ve farklı kültürleri birleştirdiği için seviyoruz. Futbol farklı kültür ve farklı yapıdaki insanları bir araya getirebiliyor" dedi.

"DAHA FAZLASINI KAZANMAK VE İLERİYE GİTMEK İLHAM KAYNAĞIM OLDU"

Başarılarından bahseden Karembeu, "Kesinlikle kariyer yolculuğumdaki tüm detayların birini, diğerinden üstün tutup kıyaslayamam. Her birinde farklı yerlerden arkadaşlarımla oynadım. Benim için daha fazlasını kazanmak ve ileriye gitmek ilham kaynağım oldu. Nereden geldiğimi ve kim olduğumu hiçbir zaman unutmadım. Küçük bir ada ülkesinden geldiğim için bu yolculuk bence başlı başına bir başarı. Yeni diller ve farklı insanlar tanıdım. Bu uzun yolculuğun her bir gününde farklı fedakarlıklarım oldu. Dünyanın her yerinde bir taraftarınız  ve takipçiniz olabiliyor. Bunu yapabiliyorsanız başarılısınız demektir" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM'İN GELİŞİNİN ARDINDAN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TARAFTARLARI BİZİ DESTEKLİYOR"

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ayağının tozuyla soluğu Antalya'da alan Karembeu, Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ligde rekabetin artacağını vurgulayan Fransız yıldız, Terim'in çok büyük bir marka olduğunun altını çizdi. Terim'in gelişinin üzerindeki baskıyı artırmadığını belirten ünlü isim, PAOK, AEK gibi takımların yükselen performansıyla birlikte şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini söyledi. Fatih Terim'in Panathinaıkos'a gelişinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının kendilerini desteklediğini ifade eden Karembeu, Olympiakos taraftarının sayısının hızla arttığına ve sosyal medyada etkileşimin büyüdüğüne dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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