Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi - Son Dakika
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Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi

16.08.2022 10:53
Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda düşünmediği Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'ya kulüp aranıyor. Ancak beklenen teklif bir türlü gelmedi.

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri de Alexandru Cicaldau'nun transferiydi. Sarı-kırmızılılar, Romanya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisine geçen yaz tam 6.5 milyon euro ödedi.

Sezonun büyük bölümünde forma giyen ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi ise başaramadı. Bu sezon ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya bile giremeyen Rumen yeteneğe bir çözüm yolu aranıyor.

MORUTAN FORMÜLÜ

Oyuncudan zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da beklenen rakamlara henüz ulaşılamadığı belirtiliyor. Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın Cicaldau için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi.

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Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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