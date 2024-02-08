Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play-Off'a hazır - Son Dakika
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Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play-Off'a hazır

Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play-Off\'a hazır

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde lider olan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Play-Off karşılaşmaları öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Çeyrek final grup karşılaşmaları 16-17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak.

08.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:26
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Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde 9.Grubu lider tamamlayarak 1.Lig'e yükselme mücadelesinde Play-Off karşılaşmaları oynamaya hak kazanan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, zorlu maraton öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

16 grupta yer alan 143 takımdan gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 32 ekipten biri olan Çiftlikköy'ün Sultanları, Play-Off Çeyrek Finallerine adını yazdırmıştı. Çiftlikköy ekibi, 16-17-18 Şubat tarihlerinde Afyon Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda çeyrek final grup karşılaşmalarını oynayacak. Play-Off çeyrek final H Grubunda İstanbul Büyükçekmece, Diyarbakır İçkale ve Antalya Manavgat Belediyespor'la tek devreli lig usulü karşılaşacak olan Çiftlikköy'ün Sultanları, ilk iki sırada yer alması halinde Play-Off Yarı Finallerine yükselecek. Final Grubu karşılaşmaları ise Mart ayının ilk haftasında Eskişehir'e oynanacak. Final gruplarında ilk ikiye giren toplam 4 takım, Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ne yükselecek.

Grup maçlarını istedikleri gibi ilk sırada bitirerek Play-Off yoluna çıktıklarını dile getiren Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, "1.Lig yolunda ilk engel olan grup maçlarını istediğimiz şekilde tamamladık ve Play-Off vizesini aldık. Bundan sonraki her etap, geçtiğimiz sezonlarda da yaşadığımız gibi, birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak. Şimdi etap etap düşüneceğiz ve ona göre konsantre olacağız. Çeyrek final etabında Büyükçekmece, Diyarbakır İçkale ve Manavgat ekipleri karşısında tüm gücümüzü ortaya koyarak, ilk iki sırada yer alıp yarı final grubuna yükselmek istiyoruz. Kadromuz, teknik ekibimiz ve kulüp geleneğimiz anlamında bunu başaracak kalite, güç ve deneyime sahibiz. Bizlere her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar'a teşekkür ediyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur ve 3 Mart'ta 1.Lig sevincini yaşayacak olan 4 takım içinde yer alırız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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