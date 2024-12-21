Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı

Geniş Video İzle

Palandöken Dağı'nda çığ altında kalan Judo Milli Takımı sporcuları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hastanede tedavi gören sporculardan biri, "Aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi." dedi. Diğer sporcu ise, "Karla 400-500 metre sürüklendik. Diğer arkadaş karın bayağı altındaydı makinelerle buldular." diye konuştu.

21.12.2024 15:20  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ faciası yaşandı. Saat 10.00 sıralarında yüksek irtifa kampında Sultan Sekisi bölgesine tırmanış yapan Judo Milli Takımı'nın üzerine çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybederken, 4 sporcu yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralı sporcular yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

"GERİ DÖNECEKTİK AMA BİR ANDA ÇATLADI"

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını söyledi.

"BİR ARKADAŞI MAKİNELERLE BULDULAR"

Hilmi Mucik ise 4-5 arkadaşının dağa önden tırmandığını, kendisinin de onların 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirtti. Yukarıdan bir bağırma sesi geldiğini ifade eden Mucik, "Dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular." diye konuştu.

"AŞAĞI DOĞRU YUVARLANDIK"

Berkay Aydın ise yaşananların gözünün önünden gitmediğini belirterek, "5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM: YARALILARIMIZI TABURCU EDECEĞİZ

Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum'a ve spor camiasına geçmiş olsun dileğine bulundu. Olaya hızla müdahale eden AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine minnettar olduklarını belirten Tör, "Hastanemize getirilen 3 yaralının büyük sıkıntıları yok, soğuk teması nedeniyle ısınma problemleri vardı müdahale ettik, kırıkları yok. Bir arkadaşımızın dişinde kırılma mevcut. Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

Palandöken\'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
Kaynak: AA

Haberler.com Özel, Haberler.com Özel, Palandöken Dağı, 3-sayfa, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Verilmiş Sadakan Var Lann Velet 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.