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Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı

26.01.2022 10:15

Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır üzerinde buz pateni yaptı. Şentunalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video çok beğenildi..

Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Ardahan'da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.

Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi
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Milli Sporcu, Çıldır Gölü, Ardahan, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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