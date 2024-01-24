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Ronaldo'nun sakatlığı sonrası maçlar ertelenince Çin'de ortalık karıştı! Taraftarlar oteli bastı - Son Dakika
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Ronaldo'nun sakatlığı sonrası maçlar ertelenince Çin'de ortalık karıştı! Taraftarlar oteli bastı

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı, Çin'in Shanghai Shenua ve Zhejiang takımları ile dostluk maçı oynamak için Çin'e gitti. Ancak Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle maçlar ertelenince hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı. Ronaldo, basın toplantısında özür dileyerek maçların ertelenmesine rağmen Çinli futbolseverleri mutlu etmek için geri döneceklerini söyledi.

24.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 13:47
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Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı, Çin'in Shanghai Shenua ve Zhejiang takımları ile dostluk maçı oynamak için Çin'e gitti. Ronaldo'yu görmek için sabırsızlanan Çinli taraftarlar, Ronaldo'nun sakatlığından dolayı forma giyemeyeceğini ve maçların ertelendiğini öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öfkeli taraftarlar, Al Nassr'ın kaldığı oteli bastı.

"ÇİNLİ FUTBOLSEVERLERİ MUTLU ETMEK İÇİN GERİ DÖNECEĞİZ"

Ronaldo'nun sakatlığı geçmesinden sonra oynayabilmesi için maçların ertelenmesine karar verilmesine rağmen kızgın futbolseverler Al-Nassr takımın kaldığı oteli bastı. Çekilen görüntülerde öfkeli taraftarların, otele girmek istedikleri fakat otele alınmayınca otele saldırdıkları görülüyor. Başka bir videoda ise hayranları Ronaldo'nun adını söyleyerek dışarıda şarkı söylediklerini görülüyor. Ronaldo, oynayamadığı için özür dilemek zorunda kaldığı basın toplantısında şunları söyledi:

"Bilirsiniz ki futbolun içinde bazı şeyleri kontrol edemezsiniz. 22 yıldır futbol oynuyorum ve fazla sakatlık geçiren bir oyuncu değilim. Bu yüzden gerçekten üzgünüm çünkü Al-Nassr ve ben Çin turunu keyif almak için geldik. 2003/2004'ten beri Çin'e geliyorum, bu yüzden burası benim ikinci evim gibi. Burada her zaman özel olduğumu hissettim. Üzgünüm. Biliyorum ki siz de üzgünsünüz. Maç iptal edilmedi, sadece ertelendi. Çinli futbolseverleri mutlu etmek için geri döneceğiz.

Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı
Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı
Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı
Ronaldo\'nun sakatlığı sonrası maçlar ertelenince Çin\'de ortalık karıştı! Taraftarlar oteli bastı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Ronaldo'nun sakatlığı sonrası maçlar ertelenince Çin'de ortalık karıştı! Taraftarlar oteli bastı - Son Dakika
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