Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika
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Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yaparak takımının 5-1'lik galibiyetini getirdi. Maç sonrası konuşan Immobile, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

26.04.2025 07:51  Güncelleme: 08:14
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Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, sahalarında Hatayspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Deneyimli santrfor, ligin son bölümüne dikkat çekerek, "Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir mentalite gösterdik. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama sezonun son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Attığı gollerin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Immobile, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İtalyan oyuncu, Fenerbahçe derbisine de özel olarak hazırlandıklarını belirterek, "Bu sezon en iyi maçlarımızı büyük rakiplere karşı oynadık. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli olacak. Kazanmak bizim için değerli. Önümüzde 9 gün var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Ciro Immobile\'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
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Son Dakika Spor Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kuzeyli baba:
    Ula ciro fener adamı miro eder akilli ol daaa 5 29 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Ulan sallama İtalyan yatarsınız merak etmeyin karşınıza Galatasaray mı var oynayasınız canla başla Alois besler merak etme Ali Koç’a zarf attını biliyorum 8 15 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    sen kimsin bir maçta gol attın diye adam mı oldun 5 11 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Yendikleri takım HATAYSPOR, buda ahi gitmiş Vahi kalmış konuşmuş 7 3 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Bu ülkede futbol sadece fenere karşı oynanan bir oyun galiba. 3 7 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Koskoca bir sezon yat ondan sonra maç seç iyi ki gol attın bi tarafların kalkmış Beşiktaş zaten sana o kadar parayı gol atasın diye veriyor. Keşke koca bir sezon maç seçe seçe oynamasaydınız da şimdi 3cü olabilmek için bi taraflarınızı zorlamak zorunda kalmasaydınız. 7 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    göt,şimdiye kadar nerdeydin Fenerbahçe yi yenecekmiş.. 4 5 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    penaltıdan gol atınca kendini bir bok sandı garibim. 4 4 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Siz önce ligdeki durumunuzdan utanın sonra konuşalım ligde bjk gibi bir takımın var olduğunu böyle haberlerde anlıyoruz yediğiniz farka bakın sonra onu bunu yendi mevzusuna girelim yola yola sizi kartaldan kel akbabalara dönmüşsünüz hayla nasıl bir yüz varki konuşuyorlar 5 2 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Çildirdim ya neyse Çildir gölünde biraz yüzeyim de kendime geleyim bari 2 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    mobilet ile planet ile olmaz bu işler 2 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    HAFTAYA KİM DOST KİM DÜŞMAN BELLİ EDER 2 1 Yanıtla
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