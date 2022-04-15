Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın 5-8'incilik mücadelesi için deplasmanda oynayacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi.

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cizre Belediyespor, 5-8'incilik maçların hazırlıklarını tamamlayarak deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Spor Toto ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki maç Başkent Voleybol Spor Salonu'nda yarın saat 12.00'de başlayacak.