Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları - Son Dakika
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Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Bodrum FK'nın Beşiktaş maçında penaltı beklediği ancak, incelenmesine rağmen devam kararının çıktığı pozisyon haftaya damgasını vurmuştu.

14.01.2025 20:11  Güncelleme: 20:25
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş- Bodrum FK maçında Taylan Antalyalı ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve haftaya damga vuran penaltı pozisyonu ile Göztepe- Kasımpaşa karşılaşmasında İzmir ekibinin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü yer aldı.

  • Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşmasında konuk takımın penaltı beklediği pozisyon;

VAR Hakemi Erkan Engin: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Mehmet Türkmen: Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş.

Hakem Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım.

VAR Hakemi Erkan Engin: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat:
    koc yalıosmanı dönme dolaba bindirmiş istediği gibi çeviriyorrrr döndürüyorrrr oynatıyorrrrrr 117 5 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: GS'ın penaltısı verilmedi, golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi. Konya'nın lehine penaltıyla kırmızı kartlar verilmedi. Kuldan utanması, ALLAH'tan korkusu olmayanlar GS'ın hakkını yiyor! TFF MHK istifa !!! 89 5 Yanıtla
  • ferhat:
    kocla yalıosmanın konuşma kayıtlarını da açıklayın 47 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Anadolu takımlarının hakkını yiyen yiyene onu anladık ama burada büyük olan takım Bodrumdu onun niye net penaltısını yediniz? 20 3 Yanıtla
  • Melih Özke:
    abi neden hep Beşiktaş’ı gömüyorsunuz Fener var gs var Beşiktaş düşmanısınız biliyorsunuz değil mi 2 16 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bodrum ile hangi takimmiş küçük yazilari okuyamıyorum yardımcı olur musunuz 14 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Efendi 8tas yersen 14 3 Yanıtla
  • monşer null:
    İpnebahceliler ve saraylilar grsn 5 10 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu hakemleri Ankaragücümüzün sahasında ağırlamak isteriz 11 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ I KÜMEDE TUTMA VAR ' RASYONLARI 7 5 Yanıtla
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