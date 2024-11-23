Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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BBC

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı, cinayet soruşturması sürüyor.

23.11.2024 13:52
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Çorlu spor 1947 futbol kulübünün teknik direktörü Ersin Aka’nın silahlı bir saldırıda öldürülmesiyle ilgili Edirne’de 13 kişi gözaltına alındı.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Aka’nın öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheliler arasında tabancayı kullanan ve azmettirenin de yer aldığı belirtildi.

DHA’nın haberine göre Çorluspor 1947 futbol takımı teknik direktörü Aka, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Muhittin mahallesinde Adnan Kahveci Caddesi’nde yürürken silahlı saldırıya uğradı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, zanlı arkadan gelip bir kişi ile beraber yürüyen Ersin Aka’ya tabanca ile ateş edip kaçtı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edildi.

Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Bu araç, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Tekirdağ’a götürüldü.

Ersin Aka’nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a götürüldü.

2012-13 sezonunda Beşiktaş’ta kondisyon antrenörü olarak görev alan Aka, Eskişehirspor, Adanaspor, Antalyaspor, Giresunspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlüğünü Erzin Belediye’de 2018-2019 sezonunda yaptı.

Aka, Çorluspor 1947 futbol kulübüne gelmeden ise Karşıyaka Spor Kulübü’nün futbol takımında antrenörlük yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu: “Acımız büyük, bu vahşeti şiddetle kınıyoruz”

Aka’nın öldürülmesine spor kulüplerinden, spor yorumcularından ve futbolculardan tepkiler geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, “Acımız büyük, bu vahşeti şiddetle kınıyoruz” başlıklı bir kınama mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aka için taziye mesajı yayınladı.

Beşiktaş, Adana Demirspor, ÇAYKUR Rizespor, Antalyaspor, Trabzonspor, Karşıyaka Spor Kulübü, başsağlığı mesajları yayınladı.

Eski futbolcu Hasan Şaş, “Kişisel olarak iyi tanıdığım Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika

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