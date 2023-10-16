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Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli Dzeko'ya yıkımı yaşattı - Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli Dzeko'ya yıkımı yaşattı

Son Güncelleme: 16.10.2023 23:47

Milli takımlarda en golcü futbolcu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek karşısında attığı 2 golle gol sayısını 127'ye yükseltti. Mücadeleyi 5-0 kazanan Portekiz, galibiyet serisini 8 maça çıkararak 7 maçta gol yememe başarısı gösterdi.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 8. maçında Portekiz, deplasmanda Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Maçı 5-0 kazanan Portekiz'de Cristiano Ronaldo şov yaptı.

RONALDO'DAN DUBLE

Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu. 9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek'te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11'de başladı. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix'in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Portekiz'de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix'in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota'ya bıraktı. Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24'e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

Ronaldo durdurulamıyor! Fenerbahçeli yıldıza yıkımı yaşatıp zirveye oturdu

REKOR GELİŞTİRDİ

Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri'nde de başarılı performansını sürdürdü. 7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı.
Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı ve an itibarıyla bu sene fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu.

Ronaldo durdurulamıyor! Fenerbahçeli yıldıza yıkımı yaşatıp zirveye oturdu
Kaynak: İHA

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli Dzeko'ya yıkımı yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli Dzeko'ya yıkımı yaşattı - Son Dakika
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