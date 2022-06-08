Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:
Kylie Jenner 345 milyon
Selena Gomez 325 milyon
Dwayne Johnson 320 milyon
Kim Kardashian 316 milyon
Ariana Grande 315 milyon
Beyonce 261 milyon
Justin Bieber 239 milyon
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı... - Son Dakika