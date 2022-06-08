Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...

Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:

Kylie Jenner 345 milyon

Selena Gomez 325 milyon

Dwayne Johnson 320 milyon

Kim Kardashian 316 milyon

Ariana Grande 315 milyon

Beyonce 261 milyon

Justin Bieber 239 milyon