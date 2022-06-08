Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı... - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...

08.06.2022 14:12

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahada kırdığı rekorlarla kalmayıp saha dışında da adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü süper yıldız, Instagram'daki takipçi sayısında 451 milyona ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı.

Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:

Kylie Jenner 345 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Selena Gomez 325 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Dwayne Johnson 320 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Kim Kardashian 316 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Ariana Grande 315 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Beyonce 261 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Justin Bieber 239 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı
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Kim Kardashian, Kylie Jenner, Cristiano, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı... - Son Dakika
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