Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımn formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı.
Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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