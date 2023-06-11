Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı

11.06.2023 20:36

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı. Erdoğan'ın formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı. Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı.

ERDOĞAN'IN TAKIMI FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımn formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı.

İBRAHİM KALIN DA YER ALDI

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı - Son Dakika
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