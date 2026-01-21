Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmasında yaşanan kısa diyalog, sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Spor dünyasını buluşturan görüşme, kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz aylarda açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal birlikte basketbol oynadı. İkili, karşılıklı şut attıktan sonra imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda basketbol topu ve Türk bayrağı emojileri yer alırken, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadı.
Buluşma sırasında ikili arasında geçen kısa diyalog dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal'a "Welcome" diyerek hitap etti. O'Neal ise "Selamünaleyküm" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu selamı "Ve aleykümselam" sözleriyle yanıtladı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
