Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası’nın açılış töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, Ankara'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden 128 sporcu mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 2026'nın açılış törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruskan Kazakbayev, 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım katıldı.

Şafak Müderrisgil: "Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın Türk tenisinin köklü geleneklerinden biri olmasını hedefliyoruz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, Türk tenisinin gelişimine duyulan güvenin ve spora verilen değerin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nı ikinci kez düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Müderrisgil, "Biz bu kupayı yalnızca bir tenis turnuvası olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, Türk tenisine duyulan güvenin, spora verilen değerin ve hep birlikte büyüttüğümüz bir geleceğin ifadesidir. En büyük arzumuz, bu organizasyonun her yıl güçlenerek devam etmesi ve Türk tenisinin köklü geleneklerinden biri haline gelmesidir" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonunun "Herkes için Tenis" vizyonuna değinen Müderrisgil, tenisin çocuklarla erken yaşta buluşturulmasının önemini vurgulayarak, "Bu vizyonun en önemli ayaklarından biri, tenisi çocuklarımızla mümkün olduğunca erken yaşta buluşturmak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Haydi Tenise projemizle 22 ilimizde ilkokul çağındaki çocuklarımızı tenisle tanıştırdık. Ancak çocuklarımızın tenisle tanışması kadar, yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve gelişimlerinin doğru şekilde desteklenmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu yıl özellikle 12-14 yaş grubundaki yetenek gelişimine odaklanıyoruz. Türk tenisinin geleceğinin tabandan yetişen sporcularımızla şekilleneceğine inanıyoruz. Bugün doğru zamanda keşfettiğimiz, nitelikli eğitim ve uygun imkanlarla desteklediğimiz genç yetenekler, yarın ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcularımız olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası profesyonel tenis takvimindeki konumunun da her geçen yıl güçlendiğini belirten Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu olarak yılda yaklaşık 400 turnuva düzenlediklerini, bunların yaklaşık 130'unun uluslararası turnuvalardan oluştuğunu ifade etti. Müderrisgil, 2026 yılında uluslararası profesyonel turnuva takvimine katma değeri yüksek 9 WTA 125 ve 4 ATP Challenger turnuvası olmak üzere toplam 13 organizasyon kazandırdıklarını vurguladı. Berfu Cengiz ve Ayla Aksu Kahraman'ın WTA 125 şampiyonluklarına, Arda Azkara'nın ATP Challenger çiftler şampiyonluğuna, Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki tarihi başarısına ve Ahmet Kaplan'ın Roland Garros quad kategorisindeki finaline dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'na Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılmasının önemini vurgulayan Müderrisgil, "Tenisin belirli şehirlerle ya da belirli çevrelerle sınırlı kalmadığı; ülkemizin her köşesindeki çocukların ve gençlerin bu spora ulaşabildiği bir Türkiye hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemal Bozay: "Sporcularımız, ülkemizin dünyadaki temsilcileri"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, konuşmasında tenisin sporculara kazandırdığı disiplin, dayanıklılık ve mücadele gücünün önemine değinerek tenis ile diplomasi arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Teniste her puanın yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bozay, hem sporda hem de hayatta karşılaşılan belirsizliklere hazırlıklı olmanın, değişen koşullara uyum sağlamanın ve mücadeleyi sürdürmenin önemini ifade etti.

Türk sporcuların uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesinin sportif başarıların ötesinde anlam taşıdığını belirten Bozay, "Bu sporcularımız, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda yalnızca kendilerini değil, Türkiye'yi de temsil ediyorlar. Onlar aslında bizim spor alanındaki diplomatlarımız, ülkemizin dünyadaki temsilcileri" dedi.

Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz, Ayla Aksu Kahraman ve Ahmet Kaplan'ın başarılarına değinen Bozay, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sporcularımıza gösterdikleri ilgi ve desteğin son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Bozay, Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ta bir çocuğa su vermesini örnek göstererek bu davranışın Türkiye'nin yardımseverliğini ve insani değerlerini yansıttığını, sporcuların ülkelerini yalnızca kazandıkları maçlarla değil, kort içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarla da temsil ettiklerini ifade etti.

Tenisin Türkiye'nin farklı bölgelerinde giderek daha erişilebilir hale geldiğini belirten Bozay, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup'ı bu gelişimin örneklerinden biri olarak gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın da "herkes için tenis" anlayışının önemli bir yansıması olduğunu vurguladı.

Safa Koçoğlu Gürsoy: "İstiyoruz ki nice Zeynepler, nice Ardalar, nice Ahmetler yetişsin"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın ikinci kez düzenlenmesinin önemine değinerek organizasyonun yeni deneyimlere, dostluklara ve sportif başarılara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sporun gelişimine verdiği desteğe dikkat çeken Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor altyapısını güçlendirmek ve sporu toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çocukların ve gençlerin sporla erken yaşta buluşmasının önemini vurgulayan Gürsoy, "Biz istiyoruz ki nice Zeynepler, nice Ardalar, nice Ahmetler yetişsin. Düzenlediğimiz turnuvaların, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yürüttüğümüz programların en önemli amaçlarından biri de budur" ifadelerini kullandı.

Sporun çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmalarına, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine ve yeni dostluklar kurmalarına katkı sağladığını belirten Gürsoy, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde, tesislerimizden eğitim çalışmalarımıza kadar bütün imkanlarımızı bu anlayışla değerlendiriyoruz. Sahada sporcularımızla ve antrenörlerimizle bir araya gelmek, ailelerimizi dinlemek, ihtiyaçları birlikte değerlendirmek çalışmalarımıza yön veriyor. Bir arkadaşımızın sevdiği branşı bulması, bir sporcumuzun gelişimi, bir ailemizin çocuğundaki değişimi mutlulukla anlatması bizler için büyük anlam taşıyor" dedi.

Spor federasyonlarının branşlarını daha geniş kesimlere ulaştırma ve sporcuların gelişimindeki rolüne de dikkat çeken Gürsoy, "Spor federasyonlarımızın bu süreçteki katkısı çok kıymetli. Branşlarını daha geniş kesimlere ulaştırmaları, kulüplerimiz ve antrenörlerimizle birlikte sporcularımızın gelişimine eşlik etmeleri bu güzel örnekleri çoğaltıyor. Sporun hayatlara dokunan bu yönü, hepimizin emeğine ayrı bir değer katıyor" ifadelerini kullandı.

Gürsoy, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İlk servisten son sayıya kadar heyecanın eksik olmadığı, güzel mücadelelere ve dostluklara sahne olan bir turnuva olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Ankara'da buluşuyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcuları başkentte bir araya getiren organizasyonda, 19-23 Ekim tarihleri arasında kadınlar ve erkeklerde tekler ve çiftler müsabakaları gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca devam edecek turnuvada şampiyon olan sporcular 75 bin TL, finalistler ise 50 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, 23 Ekim Cuma gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.