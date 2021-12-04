Üye Girişi
Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti - Son Dakika

Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti

04.12.2021 22:07
Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, Galatasaray aleyhine verilen penaltıyla ilgili olarak "Vücuttan seken top. Cüneyt Hoca'ya söyledik, 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiği zaman farklı yorumlanıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray galibiyet hasretine Altay karşısında da son veremedi. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde İzmir ekibiyle 2-2 berabere kalırken, karşılaşmada yaşanan penaltı pozisyonu maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş pozisyonla ilgili Cüneyt Çakır'la arasında geçen diyaloğu anlattı.

Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:

"KAFADA ARTIK SORU İŞARETİ YOK

Vücuttan seken top. Cüneyt Hoca'ya söyledik, 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiği zaman farklı yorumlanıyor. Fenerbahçe maçında iki elle ittiriyorlar, penaltı yok. Bize karşı olması bizi yoruyor. Kafada artık soru işareti de yok. Ciddi bir oyunun içerisindeyiz. Bakalım ne olacağını göreceğiz.

"GALATASARAYLILAR ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN"

Ülkede geçmişten çok örnekler var. Ciddi farkların kapandığını gördük. Biz bu oyunu oynuyoruz, sahada gösteriyoruz. Bazen oyunu tutmak gerekiyor. Öne geçtikten hemen sonra penaltı oldu. 1 pozisyon her şeyi değiştiriyor. Bana göre penaltı değil. Bu şekilde kaybediyoruz. Biz farkı kapatabiliriz, inanıyoruz. Devre arası olacak, transferler olacak. Daha çok maç var. Son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Sekizde sekiz ile başladığımız zamanlar oldu. Burada Fatih Terim var. Galatasaraylılar ümitsizliğe kapılmasın. Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray. Biz ayağa kalkarız

Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Necati Ateş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama 21:32 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
22:09 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
22:07 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
21:47 Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki
21:24 Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
21:14 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
20:51 Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 kişi hayatını kaybetti
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
20:06 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi         
22:10
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 22:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement