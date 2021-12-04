Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti

Galatasaray galibiyet hasretine Altay karşısında da son veremedi. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde İzmir ekibiyle 2-2 berabere kalırken, karşılaşmada yaşanan penaltı pozisyonu maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş pozisyonla ilgili Cüneyt Çakır'la arasında geçen diyaloğu anlattı.

Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:

"KAFADA ARTIK SORU İŞARETİ YOK

Vücuttan seken top. Cüneyt Hoca'ya söyledik, 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiği zaman farklı yorumlanıyor. Fenerbahçe maçında iki elle ittiriyorlar, penaltı yok. Bize karşı olması bizi yoruyor. Kafada artık soru işareti de yok. Ciddi bir oyunun içerisindeyiz. Bakalım ne olacağını göreceğiz.

"GALATASARAYLILAR ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN"

Ülkede geçmişten çok örnekler var. Ciddi farkların kapandığını gördük. Biz bu oyunu oynuyoruz, sahada gösteriyoruz. Bazen oyunu tutmak gerekiyor. Öne geçtikten hemen sonra penaltı oldu. 1 pozisyon her şeyi değiştiriyor. Bana göre penaltı değil. Bu şekilde kaybediyoruz. Biz farkı kapatabiliriz, inanıyoruz. Devre arası olacak, transferler olacak. Daha çok maç var. Son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Sekizde sekiz ile başladığımız zamanlar oldu. Burada Fatih Terim var. Galatasaraylılar ümitsizliğe kapılmasın. Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray. Biz ayağa kalkarız