Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği final maçını; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Hasan Turgut da izledi.

"KEYİFLİ BİR ORGANİZASYONDU"

Mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Cüneyt Çakır, "Öncelikle çok keyifli bir akşamdı. Bu organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Türk adaletinin çok değerli mensuplarının düzenlediği, Anadolu Adliyesi'nin 10. kez düzenlediği turnuvaya aslında geçen yıllarda da çok katılmak istemiştik fakat bizim yoğun programımızdan dolayı nasip olmamıştı. Ancak bugüne nasip oldu. Gerçekten de çok keyifli bir organizasyon oldu. Finale kalan takımlar gerçekten de çok centilmence bir maç oynadılar, onları da tebrik ediyorum. İzleyenler de çok keyif aldılar, bizler için de unutulmaz bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLER VAR"

Cüneyt Çakır, geleceği ile ilgili kararını vermek üzerinde olduğunu belirterek: "TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.