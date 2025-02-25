Darbide \'\'maymun\'\' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, Galatasaray yönetiminin bu açıklamaları "gündem değiştirme çabası" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Biz, Fenerbahçe camiası olarak Galatasaray yönetiminin kriz toplantısının ardından gündemi değiştirme girişimlerini izliyoruz. Olayın nasıl UEFA'ya taşınacak bir noktaya getirildiğini anlamak mümkün değil."
Mourinho'nun kullandığı ifadenin ırkçılık olarak yorumlanamayacağını belirten Ilıcalı, şunları söyledi:
"Maymun kelimesini siyahi birine söylersen bu ırkçılık olur. Ancak beyaz insanlara yönelik böyle bir ifadeyi kullanmak nasıl ırkçılık olarak değerlendirilebilir? Mourinho burada, kulübedeki aşırı tepkileri kastederek bir benzetme yapıyor. Bu açıklamanın ırkçılıkla ilişkilendirilmesi mantıklı değil."
Ilıcalı ayrıca, Galatasaray yönetiminin geçmişte hakemler hakkında yaptığı açıklamalara da göndermede bulunarak şu sözleri dile getirdi:
"Irkçılık insanlık suçudur ve bu konuda kimse hassasiyetimizi sorgulayamaz. Ancak bir ay önce Türk hakemlerine 'hırsız' diyerek eleştiride bulunanların bugün ırkçılık suçlamasında bulunması, büyük bir çelişkidir."
Öte yandan, Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan Survivor yarışmasında geçmişte yaşanan bir olay yeniden gündeme geldi. Ilıcalı, bir yarışmacının "Maymun" kelimesini kullanmasına sert tepki göstermiş ve "Sen nasıl kalkıp da 'Maymuna cevap ver' diyebiliyorsun?" sözleriyle çıkışmıştı.
Bu gelişmelerin ardından tartışmalar futbol camiasında olduğu kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi - Son Dakika
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