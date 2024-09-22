Darıca\'da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 28 spor kulübünden 112'si erkek, 8'i kadın 120 sporcu mücadele etti. 41 tekneyle Darıca açıklarındaki dalış noktalarında tek nefeste dalışlar gerçekleştiren sporcular, en yüksek puanı getirecek balıkları yakalamak için yarıştı.

Mücadeleler sonucunda erkekler kategorisi takım sıralamasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Çalıkuşu Spor Kulübü ikinci, Bodrum Su Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisi takım sıralamasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu, Nicomedia Su Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti.

Erkekler kategorisi bireysel Türkiye şampiyonluğu sıralamasında Fahrihan Uysal birinci, Selim Konya ikinci, Cem Ceylan üçüncü oldu.

Genç erkekler (25 yaş altı) bireyselde de ilk 3 sıra Yasin Akıncı, Kaan Demircan, Mert Erün'den oluştu.

Kadınlarda bireysel Türkiye şampiyonluğu sıralamasında Ebru Karabulut birinci, Fethiye Kahraman ikinci, Sibel Bircan Kurağı üçüncü sırayı aldı.

Takım ve sporculara ödülleri TSSF Başkanvekili Kadir Sağlam, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer protokol üyelerince verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, şampiyonada dereceye giren takım ve sporcuları kutlayarak, organizasyona duyulan ilginin heyecan verici olduğunu belirtti.

Sağlam ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti, dereceye giren takım ve sporcuları kutladı.