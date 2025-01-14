Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı - Son Dakika
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Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen İspanyol sol bek Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. "Kike" lakaplı futbolcunun geçen yıl oynadığı bazı maçlarda bilerek sarı kart görerek bahis oyunlarından haksız kazanç sağladığı ve bunu iki arkadaşının aracılığıyla yaptığı iddia edildi.

14.01.2025 18:58
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İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol sol bek Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

ARKADAŞLARIYLA ANLAŞIP BAHİS YAPMIŞ

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek Futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı
Enrique Jesus Salas

DEFALARCA BİLEREK SARI KART GÖRMÜŞ

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki savunmacı, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı. Bu sezon İspanyol ekibiyle 16 maça çıkan Kike, 2 asist yaptı.

Sevilla FC, La Liga, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Apple User:
    futbol artık ğumar mafyasının elinde 20 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhat ile kan bağı vardır kesin 11 2 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz:
    Yok anan ile varmış 0 0
  • Yusuf Yoltay:
    Bütün maçlar kontrol altında . ne anlatıyor sunuz. özellikle NBA bilen bilir 4 0 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 in yasa dışı bahis reklamı ne oldu bı arada 1 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Olamaz 2 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    aha buda yurtdışına kaçan bahisçi batuhanın ispanyol versiyonu maç satmakta üzerime yok diyor para versinler yeter diyor batuhan gel ülkene adalete hesap ver bahisçi batuhan 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Tamer:
    adam gibi top oynayinda iddaa yi tutturalim ?? 0 1 Yanıtla
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