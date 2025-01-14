Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

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İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol sol bek Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

ARKADAŞLARIYLA ANLAŞIP BAHİS YAPMIŞ

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek Futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Enrique Jesus Salas

DEFALARCA BİLEREK SARI KART GÖRMÜŞ

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki savunmacı, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı. Bu sezon İspanyol ekibiyle 16 maça çıkan Kike, 2 asist yaptı.