Beşiktaşlı yıldızın sevgilisi Antalya'daki dünyaca ünlü etkinlikte podyuma çıkacak

Dünya ünlü isimleri defilelerinde podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılında Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli'nin sevgilisine yapılacak defilede yer verecek.
Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak giden Dele Alli, siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Yıldız futbolcunun aksine model sevgilisi Cindy Kimberly'nin ise Türkiye'de adeta işleri açıldı.
Sosyal medyada 7 milyon takipçisi bulunan İspanyol model, 16 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek ünlü Dosso Dossi Fashion Show etkinliğinde yapılacak defilede podyuma baş manken olarak çıkacak.
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