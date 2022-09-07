UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı

07.09.2022 12:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-23 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-23 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak.

Medipol Başakşehir ise A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımına konuk olacak.

İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya)

19.45 Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir

19.45 Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya)

19.45 Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

19.45 Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka)

19.45 Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan)

19.45 Nice (Fransa) - Köln (Almanya)

19.45 Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya)

22.00 West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya)

22.00 Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Molde (Norveç) - Gent (Belçika)

22.00, Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç)

22.00 Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya)

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Medipol Başakşehir kafilesi Hearts maçı için İskoçya'da Medipol Başakşehir kafilesi Hearts maçı için İskoçya'da Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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