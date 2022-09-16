UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

16.09.2022 00:13
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yapıldı.

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını 3-0 yendi.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova): 3-2

Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç): 3-2

Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Zalgiris (Litvanya)- Basel (İsviçre): 0-1

Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)- Dnipro (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn): 4-1

Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya): 3-0

RFS (Letonya)- Hearts (İskoçya): 0-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)- Villarreal (İspanya): 1-2

Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya): 4-1

FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika): 0-0

Silkeborg (Danimarka)- West Ham United (İngiltere): 2-3

Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa): 1-1

Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya): 4-2

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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