Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması\'nda ödül aldı

Spor

İZMİR,

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, "Spor Haberi" kategorisinde ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti 78'inci, cemiyetin yayın organı 9 Eylül Gazetesi ise 12'nci yaş gününü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği törenle kutladı. İGC'nin geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nın ödüllerinin de sahibini bulduğu gecede, yarışmada, "Spor Haberi" kategorisinde, "Yoruldum Yetersiz Kalır, Ben Bittim" başlıklı haberiyle birinci olan Demirören Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Köprülü, ödülünü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin elinden aldı. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 10 kategoride toplam 11 esere, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 9 esere ödül verildi. İGC Başkanı Dilek Gappi, "Cemiyetimiz Hasan Tahsin'in yaktığı bağımsızlık meşalesini onurla taşıyacak, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden zerre taviz vermeden özgür haberciliğin yıkılmaz kalesi olmaya devam edecek" dedi.